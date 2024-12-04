В Шумихе отказались от новогодних фейерверков

В Шумихинском муниципальном округе в Новый год не будут запускать праздничные салюты. Об этом сообщает глава Оксана Двизова на личной странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как объяснила глава округа, причиной отказа от фейерверков, как и в прошлом году, стала специальная военная операция и нахождение жителей Шумихи в зоне ее проведения.

«Приближаются новогодние праздники. У всех нас они ассоциируются с наряженной елкой, Дедом Морозом, Снегурочкой, фейерверком и бенгальскими огнями. Но в сложившейся ситуации, когда наши ребята находятся в зоне специальной военной операции и защищают интересы нашей Родины, было принято решение, как и в прошлом году, отказаться от запуска салюта», — написала Оксана Двизова.

При этом новогодние представления, городские елки для детей и ярмарка состоятся.

Виталина Ярховска