Сочинский спортсмен стал лучшим каратистом России среди юниоров

На чемпионате России по каратэ, проходившем в Башкортостане, сочинец Эдуард Гаспарян завоевал золотую медаль в категории до 84 кг среди юниоров 18–20 лет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сочи в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В соревнованиях приняли участие более 1,6 тыс. спортсменов из 67 регионов России, в том числе 41 спортсмен из Краснодарского края. В соревнованиях принимали участие юноши и девушки в возрасте от 12 до 20 лет.

Эдуард Гаспарян в этом году завоевал золото на спортивных играх стран БРИКС и стал победителем международных соревнований «RUSSIA OPEN». За спортивные достижения ему присвоили звание «Мастер спорта России международного класса».

«Ъ-Сочи» писал, что команда СОШ №85 из Сочи завоевала золото на финальном этапе Всероссийской школьной лиги самбо «Время первых», который проходил в Краснодаре с 29 ноября по 2 декабря. В соревнованиях участвовали команды из 14 регионов России, и сочинские школьники стали лучшими в общекомандном зачете, опередив соперников из Армавира и Краснокамска.

Мария Удовик