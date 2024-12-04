Омбудсмен: колония в Рыбинске могла загореться из-за проводки

Причиной пожара в ИК-2 Рыбинска могло стать замыкание электропроводки. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия пожара в ИК-2 Рыбинска

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области Последствия пожара в ИК-2 Рыбинска

Фото: Уполномоченный по правам человека в Ярославской области

Омбудсмен сегодня посетил колонию, чтобы проверить, как сказалось происшествие на условиях содержания осужденных. По словам господина Бабуркина, 130 жильцов пострадавшего корпуса разместили в других помещениях, они обеспечены всем необходимым.

«Огонь повредил два нежилых помещения – комнату воспитательной работы и комнату для хранения личных вещей. Закопчена также спальня одного из отрядов на втором этаже»— рассказал омбудсмен о последствиях пожара.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что пожар произошел утром 2 декабря. К полудню возгорание было ликвидировано силами МЧС и сотрудников учреждения.