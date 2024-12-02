В Ярославской области на территории колонии произошел пожар
В Рыбинске Ярославской области произошел пожар на территории исправительной колонии № 2. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в областном ГУ МЧС.
В Telegram-канале «112» сообщается, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв.м. Заключенных быстро эвакуировали, обошлось без пострадавших. Как сообщают «Известия», пожар локализован.
«Пожарно-спасательные подразделения сейчас работают»,— сообщили в ГУ МЧС. В областном УФСИН также планируют прокомментировать произошедшее.