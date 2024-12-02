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В Ярославской области на территории колонии произошел пожар

В Рыбинске Ярославской области произошел пожар на территории исправительной колонии № 2. Информацию «Ъ-Ярославль» подтвердили в областном ГУ МЧС.

В Telegram-канале «112» сообщается, что площадь пожара составляет 1,2 тыс. кв.м. Заключенных быстро эвакуировали, обошлось без пострадавших. Как сообщают «Известия», пожар локализован.

«Пожарно-спасательные подразделения сейчас работают»,— сообщили в ГУ МЧС. В областном УФСИН также планируют прокомментировать произошедшее.

Алла Чижова

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