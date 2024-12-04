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Жительницу Сургута приговорили к 5,5 годам заключения за мошенничество на 33 млн

Сургутский городской суд (Ханты-Мансийский автономный округ — Югра) вынес приговор по уголовному делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе прокуратуры. Местную жительницу признали виновной в преступлении по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), сумма ущерба превысила 33 млн руб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Подсудимая занималась предпринимательством в области недвижимости, заключала договоры займа и обманывала потерпевших о том, что у нее есть возможность выплатить высокие проценты. Она убеждала граждан, что может помочь получить субсидии по государственной программе. При этом обязательства она выполнять не планировала.

В период с 2011 по 2020 год подсудимая похитила средства в общей сложности на 3 млн руб. у 25 жителей Сургута, деньгами она распорядилась по своему усмотрению. Суд назначил ей наказание в виде 5 лет и 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.

Ранее в Югре арестовали 30-летнего жителя Нижневартовска, подозреваемого в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Выйти на пособника аферистов полицейские смогли после обращения к ним пенсионера из Башкирии.

Анна Капустина

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