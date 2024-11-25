В Югре арестовали подозреваемого в пособничестве кибермошенникам

В Ханты-мансийском автономном округе (ХМАО-Югра) полиция совместно с ФСБ России по Тюменской области задержала 30-летнего жителя Нижневартовска, подозреваемого в мошенничестве и неправомерном доступе к компьютерной информации. Как сообщили в пресс-службе УМВД РФ по округу, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество) и ч.3 ст.272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации). Подозреваемый уже взят под стражу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

По данным ведомства, выйти на пособника аферистов полицейские смогли после обращения к ним пенсионера из Башкирии. По данным следствия, пенсионеру звонили неизвестные и просили перевести деньги на «безопасный счет». Под предлогом взлома аккаунта и защиты сбережений они заставили его перевести 600 тыс. руб. на указанный счет. Пенсионер обратился в банк, но офис был закрыт из-за праздника Курбан-Байрам, тогда он позвонил сыну. Тот убедил его, что это мошенники и обратился в полицию.

Во время обысков у задержанного нашли sim-карту, с которой был звонок пенсионеру. Из квартиры изъято шесть sim-боксов, 14 сотовых телефонов, ноутбук, три банковские карты, флеш-карта, рутокен, четыре wi-fi роутера, две камеры наружного наблюдения и 1326 sim-карт.

По версии полиции, подозреваемый нашел объявление о работе в интернете, неустановленный работодатель закупил оборудование для него. Все оборудование он забрал QR-коду от куратора в пункте выдачи заказов. «В его задачи входило поддержание работы технических устройств и смена sim-карт в определенный промежуток времени для поддержания устойчивой работы call-центра»,– рассказали в полиции.

Предварительно установлено, что изъятые номера телефонов совпадают по более 40 уголовным делам о дистанционных мошенничествах. Потерпевшими по ним признаны жители разных регионов РФ.

Валерия Шестопалова