Ростовская область будет поставлять в Египет красную чечевицу, гречку и горох

Агропредприятия Ростовской области заключили первые контракты по поставке своей продукции в Египет. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, ООО «ПКФ “Маяк”» заключило договор с компанией «Энерджи гейт» на поставку красной чечевицы и гречневой крупы. Другое донское предприятие «Агро Виктория» будет поставлять египетской «Эль Наср Фо Импорт» лен, кориандр и горох.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что делегация Ростовской области приняла участие в совещании и круглом столе с представителями бизнеса Египта в рамках выставки «Фуд Африка 24» в Каире. Стороны выразили готовность расширять поставки продовольствия из Ростовской области в арабскую республику.

Египет остается для Ростовской области самым крупным рынком сбыта продукции АПК в Африке, на его долю приходится 63% экспорта пищевой продукции или 4,6 млн т. за 2024 год. Ростовская торгует с 16 странами Африканского континента, в общем объеме экспорта АПК из региона этот рынок сбыта составляет почти треть: в 2024 году донские агропредприятия продали в страны Африки 7,3 млн тонн товаров на сумму $1,9 млрд.

Дмитрий Ковалевский