В зоне СВО погиб военный комиссар из Тюменской области Родион Хабаров

Утром 3 декабря в зоне специальной военной операции (СВО) при выполнении боевого задания погиб военный комиссар по Ялуторовску, Ялуторовскому и Исетскому районам (Тюменская область) Родион Хабаров. Об этом сообщил мэр Ялуторовска Вячеслав Смелик.

«Родион Викторович выбрал опасную и мужественную профессию. И свою дорогу прошел с честью, достойно, отдав самое дорогое, что есть у человека, это свою жизнь»,— написал Вячеслав Смелик. Он добавил, что о месте и дате прощания сообщат позже.

По данным газеты Исетского района «Заря» (.pdf), Родион Хабаров родился в Ялуторовске в 1977 году. Окончил Тихоокеанское высшее военное училище имени Макарова. Затем был назначен на воинскую должность старшего офицера отдела подготовки и применения ВМФ военно-морского управления Восточного военного округа.

После увольнения в запас Родион Хабаров начал работу в военном комиссариате Ялуторовска в должности начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу. Впоследствии назначен военным комиссаром.

Мария Шараева, Екатеринбург