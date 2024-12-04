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В Чувашии открыли шесть новых модельных библиотек

Глава Чувашии Олег Николаев дал старт работе сразу шести модернизированных библиотек в разных округах республики, сообщает пресс-служба главы региона.

Новые модельные библиотеки открылись в Козловском, Красночетайском, Шемуршинском, Яльчикском, Алатырском и Шумерлинском округах. В общей сложности, в рамках реализации нацпроекта «Культура», в Чувашии было создано 20 модельных библиотек на сумму 136 млн руб. из федерального бюджета. Кроме того, в этом году из республиканского бюджета выделено 60 млн руб. на создание еще восьми таких библиотек. По словам Николаева, в 2025 году планируется открыть не менее 10 модельных библиотек, а в 2026 году создать подобные пространства в 17 опорных населенных пунктах.

В рамках рабочей поездки в Козловский округ Глава Чувашии также открыл Карачевский сельский дом культуры, построенный в рамках нацпроекта «Культура». Всего с 2019 года в республике было построено 36 учреждений культуры клубного типа.

За последние пять лет в регионе отремонтировано 452 объекта культуры на сумму 4,3 млрд руб.

Анар Зейналов

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