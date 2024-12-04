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Депутат Виталий Милонов прокомментировал высмеивание инвалида в Армавире

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал буллинг инвалида-колясочника двумя девушками в Армавире. О ситуации он высказался в своем Telegram-канале.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По словам депутата, девушкам стоит набраться смелости и попросить прощения у мужчины. Он отметил, что этого было бы достаточно в данной ситуации.

«На коленях ползать не надо ни в коем случае. И опять же, судьи кто? Я уверен, что девчонки вывод сделали. И не надо, пожалуйста, лежачего бить. Это не русская традиция»,— подчеркнул Виталий Милонов.

Согласно информации, распространившейся в соцсетях, девушки выложили в свой блог видео, в котором рассказали, что с ними пытался познакомиться инвалид. Они назвали мужчину «это».

Алина Зорина

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