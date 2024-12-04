Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Татарстане более 10 тысяч квартир в новостройках куплены в ипотеку

В Татарстане в 2024 году более 10,4 тыс. квартир в новостройках были приобретены с привлечением кредитных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

В Татарстане более 10 тысяч квартир в новостройках куплены в ипотеку

В Татарстане более 10 тысяч квартир в новостройках куплены в ипотеку

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Татарстане более 10 тысяч квартир в новостройках куплены в ипотеку

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в этом году зарегистрировано 16 818 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа» поступило около 31 тысячи заявлений, что составляет 98% от общего числа электронных ипотек. Доля электронных обращений от кредитных организаций составила 90%.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что ипотека остается популярным способом покупки жилья в новостройках, а ведомство заинтересовано в повышении уровня цифровизации при подаче документов.

Ранее сообщалось, что в Казани стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичными квартирами.

Также сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Татарстана составила 172,7 тыс. руб., что является самым высоким показателем среди регионов Приволжского федерального округа.

Анар Зейналов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...