В Татарстане в 2024 году более 10,4 тыс. квартир в новостройках были приобретены с привлечением кредитных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра Татарстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане более 10 тысяч квартир в новостройках куплены в ипотеку

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ В Татарстане более 10 тысяч квартир в новостройках куплены в ипотеку

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По данным ведомства, в этом году зарегистрировано 16 818 договоров участия в долевом строительстве (ДДУ). В рамках проекта «Электронная ипотека за 24 часа» поступило около 31 тысячи заявлений, что составляет 98% от общего числа электронных ипотек. Доля электронных обращений от кредитных организаций составила 90%.

Заместитель руководителя Росреестра Татарстана Лилия Бурганова отметила, что ипотека остается популярным способом покупки жилья в новостройках, а ведомство заинтересовано в повышении уровня цифровизации при подаче документов.

Ранее сообщалось, что в Казани стабилизировался ценовой разрыв между новостройками и вторичными квартирами.

Также сообщалось, что средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Татарстана составила 172,7 тыс. руб., что является самым высоким показателем среди регионов Приволжского федерального округа.

Анар Зейналов