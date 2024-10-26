В Татарстане зафиксированы самые высокие цены на новостройки в ПФО

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Татарстана составила 172,7 тыс. рублей, что стало самым высоким показателем среди регионов Приволжского федерального округа. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные за январь-сентябрь 2024 года.

После Татарстана самые высокие цены на квадратный метр жилья зафиксированы в Нижегородской области (159,6 тыс. рублей) и Башкирии (135,8 тыс. рублей). Самые низкие цены на новостройки среди регионов ПФО — в Оренбургской области, где квадратный метр стоит 78,4 тыс. рублей, Саратовской области (92,7 тыс. рублей) и Марий Эл (95,3 тыс. рублей).

По итогам третьего квартала 2024 года средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках ПФО составила 130,8 тыс. рублей, что на 25,3% меньше, чем в среднем по России (175,1 тыс. рублей).

В Казани по итогам сентября 2024 года спрос на новостройки вырос на 56% по сравнению с августом.

Анар Зейналов