Более пяти тысяч семей в Белгородской области лишились жилья из-за обстрелов

С начала специальной военной операции в Белгородской области из-за обстрелов со стороны Украины без жилья оставались более 5,1 тыс. семей. Губернатор Вячеслав Гладков отметил, что на данный момент 2,8 тыс. семей обеспечены финансированием, а 1,8 тыс.— уже получили новое жилье.

«Понимаем, насколько остро стоит вопрос в семьях, которые остались без жилья. Помощь государства — единственное, на что надеются наши жители. И они ее обязательно получат»,— пообещал губернатор в утреннем обращении в своем Telegram-канале. По его словам, вчера, 3 декабря, 60 семей получили на специальные счета деньги на строительство нового жилья. До конца недели средства получат в общей сложности 435 семей.

В соседней с Белгородской Курской области после вторжения вооруженных сил Украины в начале августа местные власти также начали компенсировать приобретение нового жилья для жителей пострадавших районов. На данный момент подано 25 тыс. заявлений на получение жилищных сертификатов.

В середине ноября премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что приграничные регионы получат 22,5 млрд руб. на помощь жителям, потерявшим свое имущество. Курской области направили 19 млрд руб., а Белгородской — 3,5 млрд руб.

Сергей Толмачев, Воронеж