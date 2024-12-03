Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Тело приезжего обнаружили на крыше гаража в Сочи

На крыше гаража в Центральном районе Сочи обнаружили тело приезжего. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, на улице Пионерская, о чем сообщили очевидцы в соцсетях. В полиции «Ъ-Сочи» подтвердили факт гибели человека.

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и спасатели, которые извлекли тело для дальнейшего судебно-медицинского исследования. В полиции «Ъ-Сочи» уточнили, что личность обнаруженного удалось установить. Погибший недавно приехал в Сочи, употреблял спиртные напитки. Известно, что приезжий упал с высоты, предположительно, собственного роста. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели туриста.

Не уточняется, возбуждено ли уголовное дело по факту гибели. «Ъ-Сочи» направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю. Оперативно ответ получить не удалось.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе местная жительница выпала из окна третьего этажа, ударившись о козырек подъезда, после чего упала на асфальт и скончалась. Следователи проводят проверку.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...