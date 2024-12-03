Тело приезжего обнаружили на крыше гаража в Сочи

На крыше гаража в Центральном районе Сочи обнаружили тело приезжего. Инцидент произошел в понедельник, 2 декабря, на улице Пионерская, о чем сообщили очевидцы в соцсетях. В полиции «Ъ-Сочи» подтвердили факт гибели человека.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

На место происшествия прибыли правоохранительные органы и спасатели, которые извлекли тело для дальнейшего судебно-медицинского исследования. В полиции «Ъ-Сочи» уточнили, что личность обнаруженного удалось установить. Погибший недавно приехал в Сочи, употреблял спиртные напитки. Известно, что приезжий упал с высоты, предположительно, собственного роста. Правоохранители устанавливают все обстоятельства гибели туриста.

Не уточняется, возбуждено ли уголовное дело по факту гибели. «Ъ-Сочи» направил запрос в СУ СКР по Краснодарскому краю. Оперативно ответ получить не удалось.

«Ъ-Сочи» писал, что в Адлерском районе местная жительница выпала из окна третьего этажа, ударившись о козырек подъезда, после чего упала на асфальт и скончалась. Следователи проводят проверку.

Мария Удовик