ВТБ по итогам года ожидает роста объема трансакций через СБП на треть

По данным ВТБ (MOEX: VTBR), в 2024 году количество операций через Систему быстрых платежей (СБП) для крупного бизнеса удвоилось. Как сообщил руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко на организованном банком форуме «Россия зовет!», объем трансакций с использованием такого способа оплаты может достичь в 2024 году более 300 млрд руб., что на 32% выше результатов прошлого года

Количество операций также увеличится и достигнет более 300 млн, что вдвое превосходит результаты 2023 года, отметил господин Острейко.

СБП позволяет принимать платежи по QR-коду и NFC без использования банковских карт. О необходимости создания единого решения для оплат, ЦБ заговорил в начале 2024 года. 28 июня стало известно, что «Сбер», Альфа-банк и Т-Банк объединились в консорциум для создания единого QR-кода. Банк России тогда же сообщил, что вместе с НСПК начал тестирование своего QR-кода.

Какой QR выбрать, когда уже стоишь на кассе — в материале «Ъ-Review» «Код коду рознь».