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В Екатеринбурге планируют построить Академию тенниса имени Владимира Белоглазова

В Екатеринбурге планируется строительство Академии тенниса имени Владимира Белоглазова, которого не стало в 2021 году. Об этом глава Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил на турнире по настольному теннису «Уральская шляпа – 2024».

Алексей Орлов

Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Алексей Орлов

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«У нас остается в планах проект теннисной академии имени Белоглазова, который будет реализован в Екатеринбурге. Через пару лет мы проведем "Уральскую шляпу" на новой площадке, которая станет точкой притяжения всех спортсменов»,— рассказал Алексей Орлов, уверив в том, что под проект есть земля и подготовлено техзадание.

С 2021 года закрытый VIP-турнир по настольному теннису среди любителей «Уральская шляпа» носит имя Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора турнира. Мероприятие проводится с 2003 года издательским домом «Коммерсантъ-Урал» и клубом настольного тенниса УГМК (одна из сильнейших команд Европы, действующих победитель Клубного чемпионата России).

Владимир Белоглазов (справа)

Владимир Белоглазов (справа)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Белоглазов (справа)

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Владимир Белоглазов родился в 1956 году в Свердловске, окончил Уральский политехнический институт (ныне УрФУ) по специальности «физика металлов». С 1979 по 2000 год прошел путь от инженера кафедры УПИ до заведующего межвузовской научно-исследовательской лабораторией, а затем директора НИИ проблем энергосбережения и автоматизации УГТУ-УПИ. Являлся кандидатом технических наук. С 2000 по 2002 год был директором по общим вопросам ОАО «Уралэлектромедь». С 2002 года являлся директором по общим вопросам ООО «УГМК-Холдинг». Ушел из жизни в феврале 2021 года.

Елена Медведева

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