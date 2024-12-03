«Уральскую шляпу – 2024» выиграл полковник Алексей Шмаков

В Екатеринбурге в восьмой раз прошел турнир по настольному теннису «Уральская шляпа». В этом году победителем турнира стал руководитель второго отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области Алексей Шмаков. Второе место занял руководитель по развитию предприятий госсектора ПСБ (Промсвязьбанка) Олег Цыганков, третье — директор по капитальному строительству УК «Аэропорты регионов» Андрей Земляков. Специальный приз за многолетнюю поддержку турнира по настольному теннису «Уральская шляпа» получила вдова Владимира Белоглазова Инна Баталова.

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Победитель и призеры получили статуэтки в виде бронзовой кепки, изготовленные ювелирным домом Moiseikin, сертификаты от интернет-бутика VipAvenue и в велнес-клуба «Тихвинъ».

«Уральская шляпа» — закрытый VIP-турнир по настольному теннису среди любителей. Мероприятие проводится с 2003 года издательским домом «Коммерсантъ-Урал» и клубом настольного тенниса УГМК (одна из сильнейших команд Европы, действующих победитель Клубного чемпионата России). С 2021 года турнир носит имя Владимира Белоглазова — директора по общим вопросам УГМК, создателя клуба настольного тенниса при компании и инициатора VIP-турнира, ушедшего из жизни в феврале 2021 года.

В турнире приняли участие 24 человека – это известные политики Екатеринбурга и Свердловской области, бизнесмены и общественные деятели, среди них глава Екатеринбурга Алексей Орлов, министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов, глава Сысертского городского округа Дмитрий Нисковских.

Соревнования состоялись в одиночном разряде в общей возрастной группе по олимпийской системе. Все встречи игрались на большинство из трех партий, полуфинала и встречи за первое место на большинство из пяти партий.

Елена Медведева