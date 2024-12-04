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Улица Октябрьской революции может быть реконструирована в течение четырех лет

Глава Башкирии Радий Хабиров заявил во время «Прямой линии», что улица Октябрьской революции будет реконструирована в течение четырех лет. Он отметил, что сейчас решается вопрос о том, чтобы дома на этой улице, являющиеся объектами культурного наследия, были переданы бизнесменам, «приобрели собственников». Тогда будут благоустроены дороги и тротуары.

По словам господина Хабирова, благоустройство приостановлено не из-за отсутствия финансирования, а из-за того что на одном из участков найдено озеро, с которым мэрия не знает, что делать.

Глава республики заверил, что для него «это приоритетный проект», который «существенно яркую жизнь Уфы насытит».

Майя Иванова

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