Карисалов Михаил Юрьевич

Родился в Ленинграде в 1973 году. В 1998 году окончил Академию государственной службы при президенте РФ, в 2010 году защитил диплом в Тюменском государственном нефтегазовом университете по специальности «химическая технология природных энергоносителей и углеродных материалов».

До прихода в СИБУР возглавлял бизнес по производству продуктов питания в Санкт-Петербурге. Присоединился к команде СИБУРа в 2003 году. Последовательно сменил в компании ряд позиций, в том числе руководителя службы материально-технического обеспечения и капитального строительства, гендиректора «СибурТюменьГаза», вице-президента СИБУРа, отвечающего за углеводородный бизнес. С 2007 года входит в состав правления компании. С февраля 2018 года занимает должность генерального директора и председателя правления ООО СИБУР.