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Отобравшиеся на чемпионат мира российские пловцы получили нейтральный статус

Чемпионка мира Евгения Чикунова и другие российские пловцы, прошедшие квалификацию на чемпионат мира по плаванию в Будапеште, получат нейтральный статус, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе Федерации водных видов спорта России (ФВВСР). В ФВВСР уточнили, что сейчас ожидается публикация списка на сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Помимо Евгении Чикуновой допуск на чемпионат ожидают чемпион Европы Илья Бородин и еще 26 атлетов. В конце ноября главный тренер сборной России Сергей Чепик заявил «РИА Новости», что команда пловцов поедет на чемпионат мира практически в сильнейшем составе. Чемпионат пройдет с 10 по 15 декабря в Будапеште.

В ноябре Международная федерация водных видов спорта смягчила критерии допуска к соревнованиям. Был скорректирован целый ряд пунктов регламента федерации по получению нейтрального статуса. Также World Aquatics отменила запрет на участие российских атлетов в командных соревнованиях, сохранившийся только в водном поло.

Подробнее об этом — в материале «Россиян пустили на воду».

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