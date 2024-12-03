В ХМАО будут судить врача по делу о взятке в 2,8 млн рублей

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ — ХМАО) завершили расследование уголовного дела в отношении бывшего заведующего офтальмологического центра. Его обвиняют в получении взятки в размере более 2,8 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СК России по ХМАО-Югре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии следствия, с декабря 2016 по май 2020 года обвиняемый получал взятку в виде денег и оплаты туристических путевок от директора организации, который продавал медицинское оборудование, за информирование о планируемых закупках в целях обеспечения заключения контрактов.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что Октябрьский районный суд Екатеринбурга приговорил к штрафу в размере 2,5 млн руб гендиректора строительной компании «Мелиострой» Ирину Городничеву. Ее обвиняют в даче взятки в 4 млн руб бывшему начальнику ГКУ «Управление автомобильных дорог» Вячеславу Данилову.

Ксения Тарских