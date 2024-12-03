Максим Афанасьев: число сорванных автобусных рейсов в Тюмени не превышает 5%

В Тюмени количество сорванных автобусных рейсов в ноябре не превысило 5%, рассказал мэр Максим Афанасьев в ходе прямой линии. «Если смотреть в объеме города, это не большое отклонение, но в часы пик это вызывает особое напряжение»,— подчеркнул он.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Господин Афанасьев отметил, что причинами отклонения автобусов от расписания являются «сохраняющийся дефицит водительского состава» и техническая неисправность транспорта. «Именно в этих двух направлениях мы, как администрация, продолжаем работу над комплексным рядом мер, которые призваны стабилизировать ситуацию в сфере общественного транспорта»,— добавил мэр.

Максим Афанасьев подчеркнул, что власти фиксируют «несоответствующее поведение водителей» и нарушения правил перевозки пассажиров на нескольких автобусных маршрутах. «Не буду таить греха, в условиях большого дефицита водительского состава нам приходится проводить разъяснительную работу, работать над тем, чтобы наказывать их рублем, но так, чтобы сегодня взять и сказать им "извините, вы уволены" мы не можем, кто-то должен возить пассажиров»,— сказал мэр.

Напомним, жители и гости Тюмени неоднократно сталкивались с проблемой задержки общественного транспорта и переполненных автобусов. Соответствующие нарушения в сентябре выявил заместитель генерального прокурора России Сергей Зайцев, после чего призвал Максима Афанасьева принять меры по обеспечению доступности районов города. В конце ноября господин Афанасьев сообщил, что в Тюмень доставили 225 новых автобусов, часть из которых вышла на городские линии.

Василий Алексеев