В Тюмень поступило 225 новых автобусов

В Тюмени ПАТП №1 (Пассажирское автотранспортное предприятие) получило 225 новых автобусов, сообщил мэр города Максим Афанасьев в своем Telegram-канале. Часть из них вышла на городские линии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева Фото: Telegram-канал мэра Тюмени Максима Афанасьева

По словам господина Афанасьева, это увеличит количество пассажиров на популярных маршрутах на 30%. ПАТП получило 11 автобусов особо большого класса, 140 автобусов большого класса и 74 автобуса среднего класса.

«В ближайшее время на маршрут № 55 будет добавлена "гармошка", а с будущего понедельника по одному автобусу большого класса начнут работать на маршрутах № 2, 25, 30, 81»,— сказал мэр.

Ранее «Ъ-Урал» писал о том, что в 2025 году мэрия Екатеринбурга планирует закупить 50 трамваев, 60 троллейбусов и 185 автобусов.

Ксения Тарских