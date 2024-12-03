Завершение ремонта улицы Рабкоров в Уфе перенесено на 2025 год

Реконструкция улицы Рабкоров на участке между Высотной и Кувыкина должна завершиться в 2025 году, об этом глава Башкирии Радий Хабиров сообщил во время «Прямой линии».

Ремонт улицы Рабкоров начался в июле 2021 года и сначала должен был закончиться к концу ноября 2022 года, однако позже контракт Управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений с АО «Башкиравтодор» был продлен до 25 ноября 2024 года. В день предполагавшегося завершения работ стороны заключили дополнительное соглашение о переносе сроков до 30 июня 2025 года.

Изначально цена контракта составляла 473,6 млн руб., сейчас стоимость работ оценивается в 558,5 млн руб.

Идэль Гумеров