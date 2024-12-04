Кассовые сборы шоу «Эхо Азии» составили порядка 65 млн рублей

Шоу «Эхо Азии» в Казанском цирке за 2 месяца посетили 44,7 тыс. человек, в том числе 718 детей из семей участников СВО, 1,5 тыс. граждан из многодетных семей, 689 людей с ограниченными возможностями, 434 пенсионера и студента. При средней цене билета от 700 до 2,3 тыс. руб. общие кассовые сборы составили порядка 65 млн руб. В пресс-службе не стали комментировать сумму, однако замечаний к расчетам не высказали.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Генеральная репетиция цирковой программы «Эхо Азии»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Генеральная репетиция цирковой программы «Эхо Азии»

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Поставить шоу пригласили начинающих режиссеров, выпускников Российского института театрального искусства ГИТИС Артура Амирова, Лию Гисметуллову и Антона Гисметуллова. Артисты шоу приехали из разных регионов России (Удмуртия, Якутия, Бурятия) и стран мира (Узбекистан, Казахстан, Вьетнам). Среди звезд представления были обладатели гран-при международного циркового фестиваля «МАМОНТенок», призеры цирковых фестивалей в Чанже и Риме и уже знакомые зрителям Казани артисты.

По сюжету шоу в Казань прилетел самолет «Tatarstan Airlines», и зрители стали пассажирами этого авиарейса. Посетителей цирка отдельно знакомили с каждой группой артистов на борту. Все время действия зрительный зал находился на борту самолета. Иногда в перерывах между выступлениями звучали сообщения от бортпроводников. Так, в начале антракта можно было услышать сообщение: «Можете отстегнуть ремни. В фойе вам будут предложены блюда и напитки».

«Эхо Азии» было первым представлением, поставленным на отремонтированном манеже. Выступления с лошадьми закончились в мае. Как сообщила Эльмира Булатова в разговоре с «Ъ Волга-Урал», тогда для лошадей были экстремальные условия, и животные больше не могли работать на старом покрытии. На ремонт манежа было потрачено 20 млн руб. Всего на шоу выделили несколько десятков миллионов рублей. Большая часть средств ушла на ремонт манежа и техническое оснащение.

«Эхо Азии» поставили к саммиту БРИКС в Казани.

«Мы заранее знали, что у нас в Татарстане будет такое событие мирового уровня (саммит БРИКС), поэтому мы тоже решили, что на манеже цирка мы можем собрать азиатские республики и страны», - сообщила директор Казанского государственного цирка Эльмира Булатова.

Госпожа Булатова рассказала, что для артистов, приезжающих в Казань, цирк всегда устраивает экскурсии по столице Татарстана, Свияжску и Болгару. На вопрос «Ъ Волга-Урал» о том, было ли трудно собрать выступающих из разных частей мира, директор цирка ответила, что в Татарстан все едут с большим удовольствием.

«Не было ни разу такого, чтобы мы кому-то предложили, и они не смогли к нам приехать», - заявила Эльмира Булатова.

Режиссёр-постановщик Лия Гисметуллова рассказала, что главной сложностью в подготовке представления были репетиции на ремонтирующемся манеже. Дата сдачи объекта часто переносилась, и артисты не сразу смогли туда попасть. Также для нее и хореографа-постановщика Антона Гисметуллова стало сложным составить расписание под всех звезд с учетом режима цирковых животных и поставить номер в прологе с участием всех артистов, которые говорили на разных языках.

По мнению Лии Гисметулловой, самыми сложными номерами в программе с точки зрения исполнения стали «Огненное колесо» от Андрея Погорелова и номера воздушных гимнасток из Якутии и Вьетнама. Часть артистов исполняла трюки без страховки. В номере «Огненное колесо» Андрей Погорелов прыгал, делал кувырки внутри вращающегося семафора. После этого он забирался на колесо, ходил по нему с повязкой на глазах и прыгал на скакалке во время вращения техники. Женский «Дуэт Селестия» в воздушном кольце, опираясь друг на друга, выполнял разные гимнастические трюки. Последним номером в программе стало выступление воздушных гимнастов из Вьетнама, которые рассказывали грустную историю любви. В кульминации выступления гимнастка быстро вращалась, пока девушку держал в воздухе ее партнер с зубником во рту.

В эпилоге все участники программы собрались на сцене и попрощались со зрителями под объявление об отправлении рейса Казань-Азия из Татарстана.

Диана Соловьёва