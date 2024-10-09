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В Казанском цирке завершают ремонт манежа за 20 млн рублей

В Казанском государственном цирке завершаются работы по ремонту манежа. Стоимость ремонта составила 20 млн руб. Об этом рассказали сегодня на пресс-конференции в цирке.

Старое покрытие в цирке служило около 6 лет. За это время оно стало неудобным для выступлений артистов, особенно — для номеров с лошадьми.

Главный инженер Павел Осотин заявил, что материал для нового покрытия манежа долго искали по всей России. Оно состоит из двух слоев резины, сверху находится каучуковый слой, специально изготовленный для цирка в Казани. Материалы из резины поставили с завода в Екатеринбурге. Укладка заняла 1 месяц. По словам Павла Осотина, новое покрытие позволит манежу служить 30 лет.

Казанский цирк отремонтировал манеж за счет собственных средств. Сообщается, что новое покрытие соответствует современным стандартам и требованиям безопасности труда. Пространство вокруг манежа должны завершить до 19 октября.

Диана Соловьёва

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