Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Бюджет Туапсинского района на 2025 год превысит 17 млрд рублей

На общественных слушаниях представили проект бюджета Туапсинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Общий объем расходов на следующий год превысит 17 млрд руб., большую часть средств направили на сферу ЖКХ и социальные программы, сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Средства распределят по 18 муниципальным программам, которые содержат значительное отраслевое финансирование. Из них более 12 млрд руб. направят на развитие сферы ЖКХ: обеспечение водо-, тепло- и газоснабжения, благоустройство территорий и строительство очистных сооружений. Более 600 млн руб. планируют выделить на ремонт дорог и строительство берегоукрепительных сооружений.

Средства также пойдут на организацию школьного питания, строительство и ремонт социальных объектов, создание многофункциональных спортивных и игровых площадок, стипендии для одаренных детей и помощь детям-сиротам в приобретении жилья. В планах также строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поддержка молодых семей и участников СВО, а также предоставление субсидий жильцам многоквартирных домов, перешедших на природный газ.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте выделили более 420 млн руб. на обновление автопарка. В распоряжении города появятся более 30 автобусов на экотопливе.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...