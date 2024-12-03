Бюджет Туапсинского района на 2025 год превысит 17 млрд рублей

На общественных слушаниях представили проект бюджета Туапсинского муниципального округа на 2025 год и плановый период 2026–2027 годов. Общий объем расходов на следующий год превысит 17 млрд руб., большую часть средств направили на сферу ЖКХ и социальные программы, сообщил глава района Сергей Бойко в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ Фото: Александр Погожев, Коммерсантъ

Средства распределят по 18 муниципальным программам, которые содержат значительное отраслевое финансирование. Из них более 12 млрд руб. направят на развитие сферы ЖКХ: обеспечение водо-, тепло- и газоснабжения, благоустройство территорий и строительство очистных сооружений. Более 600 млн руб. планируют выделить на ремонт дорог и строительство берегоукрепительных сооружений.

Средства также пойдут на организацию школьного питания, строительство и ремонт социальных объектов, создание многофункциональных спортивных и игровых площадок, стипендии для одаренных детей и помощь детям-сиротам в приобретении жилья. В планах также строительство фельдшерско-акушерских пунктов, поддержка молодых семей и участников СВО, а также предоставление субсидий жильцам многоквартирных домов, перешедших на природный газ.

«Ъ-Сочи» писал, что на курорте выделили более 420 млн руб. на обновление автопарка. В распоряжении города появятся более 30 автобусов на экотопливе.

Мария Удовик