В Лазаревском районе Сочи вложили 420 млн рублей в обновление автопарка

Более 420 млн руб. инвестировали в Лазаревском районе Сочи для закупки 32 автобусов на экотопливе. Наряду с муниципальным «Сочиавтотрансом» новые автобусы на маршруты выводят и частные перевозчики, отметил в своем Telegram-канале глава Сочи Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«При выборе моделей учли пожелания местных жителей. Отечественный транспорт оснащен по нормам безбарьерной среды, в нем мощная система климат-контроля. Автобусы на метане с запасом хода в несколько сотен километров смогут работать на территориях самого протяженного района курорта всю смену, не тратя времени на дозаправку»,— сообщил мэр уточнив, что новая партия уже вышла на маршруты.

«Ъ-Сочи» писал, что прогнозируемый пассажиропоток в Сочи по итогам 2024 года составляет 18,7 млн человек, что на 14,7% выше, чем за аналогичный период прошлого года. «Сочиавтотранс» в 2024 году получил 76 автобусов большого класса, 45 средних, а также девять электробусов.

Вячеслав Рыжков