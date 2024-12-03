Замдиректору свердловской школы вынесли приговор по делу о насилии к ученику

Суд в Туринске (Свердловская область) приговорил заместителя директора школы в селе Липовское к 200 часам обязательных работ за то, что она два раза ударила ученика восьмого класса по лицу. Ее признали виновной по ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего педагогическим работником, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним), сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

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По данным суда, инцидент произошел 11 ноября прошлого года. «Во время перемены, увидев, что ученик восьмого класса с друзьями пинает дверь запасного выхода и кидает в нее кирпичи, она сделала замечание, а затем схватила рукой подростка за шею и прижала к стене, ограничив его движения, после чего ударила рукой не менее двух раз по лицу несовершеннолетнего, причинив ему своими действиями физическую боль»,— рассказали в прокуратуре. Ее отстранили от работы в мае этого года.

Суд назначил замдиректору наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься педагогической деятельностью сроком на год. Помимо этого, суд взыскал с нее 100 тыс. руб. в пользу ребенка в качестве компенсации морального вреда.

Напомним, ранее учителя истории из Екатеринбурга осудили на три года за оправдание терроризма. Он также был лишен права заниматься педагогической деятельностью в течение двух лет.

Виталий Красиков