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В Новоуральске шестеро медиков отравились парами от средства против насекомых

В городской поликлинике №3 Новоуральска (Свердловская область) шестерых сотрудников госпитализировали с подозрением на воздействие парами органических растворителей из-за средства от насекомых, сообщили в пресс-службе медучреждения.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

28 ноября во время ремонтных работ в поликлинике обнаружили утечку жидкости, из-за которой был едкий запах. Пациентов и сотрудников эвакуировали. Госпитализированным работникам провели осмотр — признаков острого ингаляционного отравления нет. Их выписали 1 декабря.

«По заключению МРУ №31 ФМБА России, последствия распространения опасных веществ устранены», — сказали в организации. Работу поликлиники возобновили 2 декабря.

Напомним, ранее в Екатеринбурге во время откачки грунтовых вод шесть рабочих отравились парами неустановленного газа. Трое из них были в тяжелом состоянии.

Ксения Тарских

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