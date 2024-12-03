Соискатели дают ложные показания

Больше половины соискателей врут на собеседованиях или ведут себя некорректно, такой вывод следует из результатов совместного опроса компании «Инфосистемы Джет» и платформы HeadHunter. Чаще всего кандидаты игнорируют звонки нанимающих менеджеров и рекрутеров, искажают прошлый опыт и не приходят на собеседования, предварительно подтвердив встречу. Потенциальные сотрудники также зачастую обманывают компании по поводу своего стажа, возраста и образования.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Но самая распространенная тактика — замалчивание некоторых страниц своей трудовой деятельности, рассказал консультант рекрутинговой компании Get Experts Матвей Алексашин: «Рынок сильно изменился, ушли зарубежные компании, где работали десятки тысяч человек, многие из них по 10-20 лет, и они только сейчас начинают адаптироваться к рынку труда, походив уже на десятки интервью. Плюс была эпоха, когда выходцы из зарубежных компаний стали открывать свои стартапы. И люди за последние два года успели поработать абсолютно во всех отраслях, в пяти-шести компаниях. И на интервью они просто не говорят, что у них были вот эти шесть компаний в опыте, рассказывают про последние две-три.

Одно дело, когда это какой-то перерыв, в который человек, например, полгода работал курьером в силу сложности рынка труда. Другое дело, когда он занимался конкретными задачами, работал с какой-то информацией, делал какой-то определенный проект. То есть когда идет оценка зрелости кандидата, рекрутер смотрит на проекты, с которыми работал человек, и понимает, насколько этот опыт может быть использован в компании».

Доля соискателей, которые скрывают прошлый опыт, постоянно растет, отмечают исследователи. Если пять лет назад таких было около 50%, то теперь почти 65%. Поступают так в основном линейные сотрудники в ритейле, логистике, сфере безопасности, юристы, рабочий и производственный персонал. При этом чаще других преувеличивают свой стаж и компетенции джуны в IT, говорит директор по персоналу компании «Перфоманс Лаб» Юлия Лучина: «Именно молодые кандидаты, особенно те, кто только начал карьеру в IT, порой выдают стажировку или какие-то краткосрочные проекты за полноценный опыт работы.

В свою очередь, опытные специалисты, наверное, чаще скрывают факты именно краткосрочной работы или частую смену работы. И ложь, и искажения — это, конечно, фактор, который всегда вызывает настороженность, но это не всегда является основанием для немедленного отказа от кандидата. Важно учитывать контекст и причины, по которым кандидат может искажать информацию. Стоит отметить, что нехватка специалистов на рынке и высокая конкуренция между компаниями, в том числе за ресурсы, дает возможность IT-специалисту лукавить, недоговаривать, понимая, что свой заветный офер он получит в любом случае».

Закрыть глаза на стремление кандидата приукрасить свое портфолио готова каждая четвертая компания, подсчитали в HeadHunter. На фоне рекордного дефицита кадров многие работодатели сообщили, что скорее примут на работу такого соискателя. Тем более что в итоге важны не официальные данные и рекомендации, а реальные результаты в работе, говорит IT-директор холдинга «Специальные системы и технологии» Валентин Каськов: «Все люди врут, это нормальная история. И айтишники тоже приукрашают свои заслуги. Главное, чтобы уровень квалификации плюс-минус этому опыту соответствовал.

Вакансии обычно размещаются под какой-то проект, под какой-то технологический стек разработки. Если человек этот стек нормально понимает, знает, кандидат может написать в резюме, что подобные проекты разрабатывал, и его резюме будет в приоритете. На этапе собеседований можно рассказывать про подобные проекты, просто начитавшись о них на форумах, но если будет адекватная техническая составляющая, и человек будет хорошо решать логические задачи, то и пожалуйста. Сделал хороший маркетинговый ход и правильно себя прорекламировал — молодец, приходи, садись, работай. А если кто-то напридумывал столько, что не в состоянии объяснить подход к кодингу по тому или иному вопросу, значит, надо идти дальше повышать квалификацию».

Кандидаты, в свою очередь, также не всегда довольны поведением HR-специалистов. Так, 80% респондентов из всех отраслей назвали плохую организацию собеседований «раздражающим фактором». Это, например, ситуации, когда соискателей не встречают на входе, менеджеры опаздывают или проводят беседы в неудобных переговорных, уточнили в аналитики «Инфосистема Джет». К другим факторам, которые могут отпугнуть потенциальных работников, относятся длительные перерывы между собеседованиями (больше недели), многоэтапность отбора и слишком сложные тестовые задания.

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Светлана Белова