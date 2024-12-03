Развели по берегам

Новый Ростовский ипподром начнут строить в будущем году на левом берегу Дона. Размер инвестиций в проект — 4,5 млрд руб., сообщил глава администрации Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко. На месте старого ипподрома инвестор возведет многофункциональный жилой комплекс. Эксперты считают, что появление спортивного объекта увеличит популярность локации на левом берегу Дона.

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Во второй половине 2025 года начнется строительство нового ипподрома в Ростове-на-Дону. В качестве площадки выбран свободный участок площадью 37 га на левом берегу Дона по Пойменной улице вдоль Восточного шоссе. Инвестиции в проект составят 4,5 млрд руб. Об этом по итогам заседания совета по инвестициям сообщил в своем Telegram-канале глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, идея переноса старого ипподрома возникла давно, однако инвестор, который готов воссоздать уникальный для города объект, появился только сейчас. «Для нас важно сохранить этот символ донской столицы более чем с вековой историей. Он должен приобрести вторую жизнь и стать новым центром притяжения спортсменов-профессионалов и любителей лошадей»,— пишет господин Логвиненко.

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Он отмечает, что главное требование городских властей к инвестору заключается в том, чтобы новый ипподром стал профессиональным спорткомплексом, проект которого должен быть разработан совместно с экспертами конного спорта. Алексей Логвиненко также сообщил, что, согласно представленным референсам концепции, комплекс будет построен в едином архитектурном стиле, станет культурной ценностью города и «иллюстрацией сохранения его исторического наследия». Инвестором проекта выступает девелопер «Неометрия».

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Вместимость трибун будущего ипподрома составит 2,5 тыс. мест. В проекте будет конноспортивный комплекс, конюшни, инфраструктура для постоя лошадей, а также предусмотрены комфортабельные номера для спортсменов. Инвестор рассчитывает получить разрешение на строительство летом 2025 года. Сроки сдачи объекта в эксплуатацию пока не называются.

На месте старого ипподрома на ул. Малюгиной инвестор планирует возвести многофункциональный комплекс (МФК), концепция которого также была представлена на совете по инвестициям. МФК будет состоять из многоквартирных домов, ТРЦ, офисных зданий, культурных и спортивных объектов, двух детсадов общей вместимостью 400 мест, школы на 1000 мест, подземной парковки. Планируется, что застройщик сохранит исторический павильон ипподрома, в котором разместятся: креативное пространство для детей, хобби-рум, кафе, магазин и выставочная экспозиция. Точкой притяжения горожан станет парк аттракционов на территории комплекса.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что при прежнем собственнике ростовского ипподрома — компании «Юг Руси» (структура ООО «Система») — Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области отказался признать Ростовский ипподром по ул. Малюгиной объектом культурного наследия, как не представляющий архитектурной и исторической ценности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Ипподром Ростовский» зарегистрировано в 2020 году. Уставный капитал общества — 871 млн руб.

По мнению основателя консалтингового бюро «Жилин.Эксперт» Александра Жилина, в случае успешной реализации проекта строительства нового ипподрома на левом берегу Дона город получает современный спортивный объект в перспективной локации. По словам эксперта, прежние собственники мало вкладывались в развитие старого ипподрома. «Что касается строительства многофункционального комплекса по улице Малюгиной, то его успех будет зависеть от его практической реализации», — рассуждает господин Жилин.

По словам ростовского урбаниста Артемия Зайцева, ипподром на левобережье Дона может отчасти сгладить недостаток коммерческой и социальной инфраструктуры в строящемся районе Новый Ростов.

Сергей Алексеев