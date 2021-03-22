Ростовский ипподром не признали объектом культурного наследия

Комитет по охране объектов культурного наследия Ростовской области не признал Ростовский ипподром объектом культурного наследия, сообщает издание «Город N» со ссылкой на председателя совета регионального отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Александра Кожина.

Как сообщил господин Кожин изданию, представители компании «Юг Руси», которой принадлежит ипподром, заявили, что объект не представляет архитектурной и исторической ценности. «Эти слова они подкрепили тремя документами. Ни с одним из них участники рабочей группы и заявители не смогли ознакомиться. Тем не менее большинство членов рабочей группы в ходе голосования поддержали позицию владельца ипподрома»,— цитирует его слова издание. Он также отметил, что совет намерен оспаривать решение. В ответе, предоставленном изданию Ростовским ипподромом, говорится, что почти все здания на территории объекта построены недавно, а «их функциональным назначением является обеспечение деятельности ипподрома как центра испытаний лошадей — основного вида деятельности ипподрома».

По данным сервиса kartoteka.ru, ООО «Ростовский ипподром» было учреждено в 2011 году. Бенефициаром является ООО «Система» (принадлежит ООО «Юг Руси — Золотая семечка» и ООО «Донская гофротара»). Генеральным директором предприятия является Валерий Овчаров. Выручка компании в 2019 году составила 78,6 млн руб., а чистая прибыль — 2,1 млн руб.

Наталья Шинкарева