Глава СПЧ Фадеев призвал не торопиться с запретами религиозной одежды в школах

Глава Совета по правам человека (СПЧ) при президенте России Валерий Фадеев заявил, что введение запрета на ношение религиозной одежды в школах находится в компетенции региональных властей. Пример Владимирской области, где недавно такой запрет был введен, не следует слишком быстро перенимать в других регионах считает он.

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«Это не только религиозный вопрос, а вопрос отношения общества в целом, особенно мусульманских народов. А у женщин спросили, у мусульманских женщин, которые могут быть верующими, но живут вполне современной жизнью?» — сказал господин Фадеев в интервью РБК.

Во время интервью журналист привел в пример Францию, где уже ввели подобный запрет. В ответ глава СПЧ напомнил о росте религиозного экстремизма во Франции и об убийстве в 2020 году школьного учителя. В 2020-м 18-летний уроженец Чечни Абдуллах Анзоров обезглавил учителя Самюэля Пати за то, что тот показывал карикатуры на пророка Мухаммеда из сатирического журнала Charlie Hebdo.

«А сколько было во Франции терактов? Учителю голову отрезали. Нам это надо? Нет, не надо. Поэтому надо искать такую комбинацию идей, соображений, факторов, которая бы все-таки продолжала наше мирное сосуществование»,— заключил господин Фадеев.

Подробнее о запрете во Владимирской области — в материале «Владимир не накинет платок».