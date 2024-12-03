За неделю коронавирус обнаружили у 34 жителей Сочи

В Сочи за прошедшую неделю коронавирус выявили у 34 жителей. В целом по Краснодарскому краю заболели 236 человек, сообщает региональный оперштаб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре – 59. Следом по заболеваемости идет Сочи с 34 пациентами, за ним — Новороссийск с 31. В Ейском районе 15 пациентов с коронавирусом, в Армавире — 10. Девять человек заразились в Кущевском районе Кубани, по шесть — в Мостовском и Славянском, по пять — в Крымском и Каневском.

В оперштабе уточнили, что среди заболевших коронавирусом в крае за неделю 48 детей. Старшему из пациентов 97 лет.

Неделей ранее коронавирус подтвердился у 24 жителей Сочи. В целом по Краснодарскому краю ранее зарегистрировали 237 заболевших. Трое пациентов скончались.

Вячеслав Рыжков