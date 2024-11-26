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За неделю в Сочи выявили 24 заразившихся коронавирусом

В Сочи за прошедшую выявили 24 заразившихся коронавирусом. В целом по Краснодарскому краю зарегистрировали 237 заболевших, сообщает региональный оперштаб.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Больше всего новых случаев заражения в Краснодаре — 68. Следом по заболеваемости среди муниципалитетов Кубани идет Сочи. На третьем месте Новороссийск с 23 ковид-пациентами. В Мостовском районе края 14 заболевших, девять — в Староминском.

За неделю с выздоровлением в регионе выписали 291 человека. Трое пациентов скончались.

Неделей ранее ковид обнаружили у 26 сочинцев и у 233 жителей Кубани. С 11 по 17 ноября с выздоровлением выписали 272 человека. Один пациент скончался.

Вячеслав Рыжков

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