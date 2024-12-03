На содержание светофоров в Башкирии направят до 54 млн рублей

Управление дорожного хозяйства Башкирии на конкурсе 23 декабря выберет подрядчика содержания светофоров на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта — 54 млн руб., его оплатит бюджет республики.

Содержать 239 светофоров необходимо с января по октябрь 2025 года. Подрядчик должен выявлять и устранять неисправности, ликвидировать последствия воздействия климатических, технологических и других неблагоприятных условий, устранять последствия ДТП, обеспечивать освещенность пешеходных переходов и так далее.

Майя Иванова