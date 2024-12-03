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В Карталах будут судить менеджера за контрабанду нефти на 12,5 млн рублей

Уральская оперативная таможня передала в Карталинский городской суд материалы дела в отношении менеджера компании из Свердловской области, которая незаконно перевезла из России в Казахстан нефть стоимостью 12,5 млн руб. Ее обвиняют по ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров), сообщает пресс-служба таможни.

Сотрудники Уральской оперативной таможни выяснили, что в течение трех лет жительница Свердловской области от имени коммерческой фирмы незаконно экспортировала из России в Казахстан около 100 т нефти стоимостью 12,5 млн руб. Менеджер намеренно оформляла нефтепродукты под видом иных товаров для обхода установленной таможенной процедуры. Это позволило увеличить прибыль компании и сократить сроки поставки. На данный момент материалы дела переданы в суд. Обвиняемой грозит до пяти лет лишения свободы.

Виталина Ярховска

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