Осенью спрос на отели в Сочи вырос на 72%

В Большом Сочи в период межсезонья 2024 года, с середины сентября по конец ноября, количество бронирований туристического жилья выросло на 72%. В Геленджике показатель вырос более чем в два раза – на 118%, сообщает пресс-служба Минэкономразвития России со ссылкой на данные сервиса путешествий МТС Тravel и платформы Bronevik.com.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ivushka-sanatorium.ru Фото: ivushka-sanatorium.ru

Наибольший объем бронирований осенью 2024 года отмечен в Москве – 17% от всех по стране. Далее идет Санкт-Петербург с 8%, за ним – агломерация Большого Сочи с 6% от общего числа бронирований.

Аналитики отмечают, что по стране количество бронирований осенью выросло на треть. По мнению экспертов, рост связан с растущей популярностью коротких поездок, в том числе на выходные. В среднем туристы осенью отдыхали два дня.

«Ъ-Сочи» писал, что сочинские курорты привлекли 61% всех бронирований горнолыжных туров в России. Самыми востребованными оказались «Красная Поляна», «Роза Хутор» и «Газпром Поляна».

Вячеслав Рыжков