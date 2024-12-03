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Президентский санаторий в Сочи ищет поставщика яиц за 5,4 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика яиц за 5,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В описании предмета закупки сказано, что учреждение ожидает поставку 1,8 тыс. диетических куриных яиц (С1), 260 тыс. куриных столовых яиц (С1) и 1,8 тыс. куриных столовых мытых яиц (С1). Также санаторий хочет, чтобы поставщик предоставил 11 тыс. перепелиных яиц, 1,1 тыс. кг вареных куриных яиц в маринаде и вареные перепелиные яйца в маринаде в количестве 400 кг. Помимо яиц, учреждение планирует закупить пастеризованные яичные продукты. Ожидается поставка 100 кг куриного белка, 100 кг куриного желтка и 100 кг яичного меланжа в пластиковых бутылках. Всего указано девять наименований.

К каждому продукту приложены требования. К примеру, для диетических куриных яиц (С1) указано, что скорлупа должна быть чистой, целой и крепкой. Для всех яиц требуется наличие ветеринарного свидетельства, подтверждающего безопасность продукции. Вареные яйца в маринаде, как куриные, так и перепелиные, должны быть очищены от скорлупы и полностью готовы к употреблению.

Срок поставки товара — с момента подписания договора до 31 июля 2025 года. Поставка должна осуществляться в Сочи на продовольственный склад санатория.

Закупка опубликована 2 декабря 2024 года. Заявки принимают до 10 декабря. Электронный аукцион пройдет 12 декабря 2024 года. Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Ъ-Сочи» писал, что санаторий также ищет поставщика мяса, которому готовы предложить 18 млн руб. Учреждение ожидает поставки баранины, говядины и свинины. Всего в рамках поставки санаторий рассчитывает получить около 30 тонн мяса и продуктов на его основе.

Мария Удовик

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