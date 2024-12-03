Президентский санаторий в Сочи ищет поставщика яиц за 5,4 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет поставщика яиц за 5,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

В описании предмета закупки сказано, что учреждение ожидает поставку 1,8 тыс. диетических куриных яиц (С1), 260 тыс. куриных столовых яиц (С1) и 1,8 тыс. куриных столовых мытых яиц (С1). Также санаторий хочет, чтобы поставщик предоставил 11 тыс. перепелиных яиц, 1,1 тыс. кг вареных куриных яиц в маринаде и вареные перепелиные яйца в маринаде в количестве 400 кг. Помимо яиц, учреждение планирует закупить пастеризованные яичные продукты. Ожидается поставка 100 кг куриного белка, 100 кг куриного желтка и 100 кг яичного меланжа в пластиковых бутылках. Всего указано девять наименований.

К каждому продукту приложены требования. К примеру, для диетических куриных яиц (С1) указано, что скорлупа должна быть чистой, целой и крепкой. Для всех яиц требуется наличие ветеринарного свидетельства, подтверждающего безопасность продукции. Вареные яйца в маринаде, как куриные, так и перепелиные, должны быть очищены от скорлупы и полностью готовы к употреблению.

Срок поставки товара — с момента подписания договора до 31 июля 2025 года. Поставка должна осуществляться в Сочи на продовольственный склад санатория.

Закупка опубликована 2 декабря 2024 года. Заявки принимают до 10 декабря. Электронный аукцион пройдет 12 декабря 2024 года. Участниками могут стать субъекты малого и среднего предпринимательства.

«Ъ-Сочи» писал, что санаторий также ищет поставщика мяса, которому готовы предложить 18 млн руб. Учреждение ожидает поставки баранины, говядины и свинины. Всего в рамках поставки санаторий рассчитывает получить около 30 тонн мяса и продуктов на его основе.

Мария Удовик