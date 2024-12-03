Администрация Нефтекамска увеличит выплату участникам СВО до 300 тысяч рублей

В Нефтекамске увеличили до 300 тыс. руб. размер единовременной выплаты за службу по контракту для участия в СВО, сообщили в администрации города. Таким образом, общая сумма выплаты составит 1,2 млн руб. В эту сумму также входит выплата от Башкирии в размере 505 тыс. руб. и 400 тыс. руб., согласно указу президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», администрации Уфы и Туймазов выплатят по 300 тыс. руб. за контракт с Минобороны РФ. Помимо этого муниципальные выплаты установлены в Стерлитамаке (150 тыс. руб.), Кумертау, Благовещенском районе (по 100 тыс. руб.) и в Ермекеевском районе — 50 тыс. руб.

Венера Хисамова