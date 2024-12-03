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На форум «Единой России» в Уфе потрачено еще 6,5 млн рублей

На сайте госзакупок опубликована информация о двух новых договорах ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ "Дворец борьбы"» (учредитель — минспорта Башкирии) для проведения всероссийского партийного форума «Россия — Zа самбо». Мероприятие прошло в Уфе с 15 по 17 ноября и является проектом «Единой России». Новые закупки обошлись Дворцу борьбы в 6,5 млн руб. Данные о поставщиках и источниках финансирования не приводятся.

Около 1,5 млн руб. было потрачено на организацию питания. В 5 млн руб. обошлись организаторские услуги.

Ранее Дворец борьбы потратил на форум 1,7 млн руб. Таким образом, стоимость мероприятия составила 8,2 млн руб.

Идэль Гумеров

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