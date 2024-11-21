Уфимский Дворец борьбы потратил 1,7 млн рублей на форум «Единой России»

ГАУ «Центр спортивной подготовки РБ "Дворец борьбы"» (учредитель — минспорта Башкирии) заключило с единственными поставщиками семь договоров на поставку услуг и товаров для всероссийского партийного форума «Россия — Zа самбо». Как следует из публикаций на сайте госзакупок, общая сумма договоров превысила 1,7 млн руб. Наименования поставщиков и подрядчиков не указаны.

Среди поставленных товаров — брендированные ежедневники и папки и волонтерская экипировка. Также Дворец борьбы закупил услуги по обеспечению безопасности и аккредитации участников на мероприятии. Еще один тендер касался встречи почетных гостей в зале повышенной комфортности аэропорта Уфа.

Всероссийский форум «Zа самбо» — проект партии «Единая Россия». В его рамках с 15 по 17 ноября проходил всероссийский турнир по самбо «Zвезда» среди юношей и девушек 16 и 13 лет. Он стал первым спортивным соревнованием в Дворце борьбы, официально открытом 31 августа. Гостями форума стали временно исполняющий обязанности секретаря генсовета «Единой России» Владимир Якушев, глава Республики Алтай Андрей Турчак и глава ДНР Денис Пушилин.

Идэль Гумеров