В Курганской области семьи с детьми-инвалидами получат единовременные выплаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал выделение из регионального бюджета денежных средств на единовременные выплаты семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составил 10 тыс. руб. Об этом Вадим Шумков сообщил в своем telegram-канале.

По словам губернатора Курганской области, всего такие единовременные выплаты получат более 4,3 тыс. семей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 декабря в Курганской области также на 10% повысили заработную плату 18 тыс. работникам бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов президента РФ.