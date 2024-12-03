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В Курганской области семьи с детьми-инвалидами получат единовременные выплаты

Губернатор Курганской области Вадим Шумков анонсировал выделение из регионального бюджета денежных средств на единовременные выплаты семьям с детьми-инвалидами. Ее размер составил 10 тыс. руб. Об этом Вадим Шумков сообщил в своем telegram-канале.

По словам губернатора Курганской области, всего такие единовременные выплаты получат более 4,3 тыс. семей.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», с 1 декабря в Курганской области также на 10% повысили заработную плату 18 тыс. работникам бюджетной сферы, которые не попадают под действие указов президента РФ.

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