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В Курганской области зарплата 18 тыс. бюджетников вырастет на 10% с 1 декабря

С 1 декабря в Курганской области еще на 10% повышается заработная плата у 18 тыс. работников бюджетной сферы, которые не попадают под указы президента РФ. Соответствующее постановление подписал губернатор Вадим Шумков. Об этом он сам сообщил в своем telegram-канале.

С 1 июля этого года зарплата «неуказных» зауральских бюджетников уже повышалась на 10%. Кроме того, рост на 10% был в конце 2023 года.

Помимо сотрудников бюджетной сферы Вадим Шумков сообщил о повышении уровня зарплат от 20% до 30% у сотрудников постов муниципальной пожарной охраны. Всего их около 1,6 тыс. человек. Также с 1 ноября, по словам губернатора, произошли корректировки размера заработных плат директоров школ, заведующих детскими садами и главных врачей.

«К сожалению, в предыдущие годы по указанным категориям должностных лиц в различных муниципальных образованиях осуществлялся различный подход к начислению и выплате заработной платы. Это приводило к несправедливой диспропорции, обижало людей. Страна едина. Регион един. Подход тоже должен быть единым»,— подчеркнул Вадим Шумков.

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