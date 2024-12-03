Президентский санаторий в Сочи выполнит капремонт номеров за 16,2 млн рублей

В Сочи ищут подрядчика, который выполнит капитальный ремонт номерного фонда ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ. Исполнителю предложат 16,2 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В техническом задании сказано, что от подрядчика потребуется выполнить работы по капитальному ремонту номерного фонда (номер 1-й категории 2-х местный «Стандарт»: 802, 826, 827, 828, 834, 835, 836, 837, 838; номер 1-й категории 1-местный «Стандарт»: 829, 830) корпуса «Приморский». Номера исполнителю предстоит отремонтировать до 15 марта 2025 года. Приступить к работам победитель аукциона должен будет 15 января 2025 года.

Исполнитель, помимо прочего, должен будет представить список работников, задействованных в выполнении работ по договору, с приложением копий документов, удостоверяющих личность. Также нужно будет представить список автомобилей и механизмов, задействованных в производстве работ по договору. До начала работ подрядчик должен будет согласовать с заказчиком образцы материалов, технологию производства работ и ряд других деталей.

Закупку разместили 2 декабря. Окончание подачи заявок – 10 декабря.

«Ъ-Сочи» писал, что в октябре 2024 года президентский санаторий в Сочи также искал подрядчика для капитального ремонта номерного фонда. Тогда стоимость работ оценили в 10,7 млн руб.

Вячеслав Рыжков