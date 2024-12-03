Президентский санаторий в Сочи выполнит капремонт номеров за 16,2 млн рублей
В Сочи ищут подрядчика, который выполнит капитальный ремонт номерного фонда ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ. Исполнителю предложат 16,2 млн руб., следует из данных на сайте госзакупок.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
В техническом задании сказано, что от подрядчика потребуется выполнить работы по капитальному ремонту номерного фонда (номер 1-й категории 2-х местный «Стандарт»: 802, 826, 827, 828, 834, 835, 836, 837, 838; номер 1-й категории 1-местный «Стандарт»: 829, 830) корпуса «Приморский». Номера исполнителю предстоит отремонтировать до 15 марта 2025 года. Приступить к работам победитель аукциона должен будет 15 января 2025 года.
Исполнитель, помимо прочего, должен будет представить список работников, задействованных в выполнении работ по договору, с приложением копий документов, удостоверяющих личность. Также нужно будет представить список автомобилей и механизмов, задействованных в производстве работ по договору. До начала работ подрядчик должен будет согласовать с заказчиком образцы материалов, технологию производства работ и ряд других деталей.
Закупку разместили 2 декабря. Окончание подачи заявок – 10 декабря.
«Ъ-Сочи» писал, что в октябре 2024 года президентский санаторий в Сочи также искал подрядчика для капитального ремонта номерного фонда. Тогда стоимость работ оценили в 10,7 млн руб.