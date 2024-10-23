Номера президентского санатория в Сочи отремонтируют за 10,7 млн рублей

ФГБУ «Объединенный санаторий "Сочи"» Управления делами президент РФ ищет подрядчика для капитального ремонта номерного фонда. Стоимость работ оценили в 10,7 млн руб., сказано на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ведомости объемов работ сказано, что подрядчикам предстоит реконструировать проемы, потолки, стены, изголовье, карнизы, балконы. Специалистам также предстоит выполнение электрических, санитарно-технических, электротехнических работ. Так, например, подрядчикам будет необходимо демонтировать рейки добора, обшить каркасные стены, разобрать напольные покрытия, произвести гидроизоляцию полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром.

Исполнитель должен будет предоставить новые материалы, а также предоставить на каждый из них сертификат соответствия или регистрационное удостоверение, сертификаты пожарной безопасности и технические паспорта для поставляемого оборудования. Для материалов, которые не подлежат сертификации, необходимо предоставить копии писем от органов сертификации, подтверждающих отсутствие необходимости в этом.

Гарантия на выполненные работы составляет 36 месяцев с момента приемки. В случае выявления недостатков в этот срок подрядчик должен будет устранить их за свой счет в течение семи дней после получения акта о недостатках, если не докажет свою невиновность.

Заявку разместили на сайте госзакупок 22 октября. Прием заявок завершится 30 октября 2024 года.

Мария Удовик