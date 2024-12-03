Курганский регоператор заплатит 438 млн рублей агенту за общение с клиентами

Курганский регоператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Чистый город» объявил аукцион на агентские услуги по обеспечению своей деятельности. За коммуникацию с клиентами подрядчику готовы заплатить 438 млн руб., указано на сайте госзакупок.

Агенту регоператора предстоит заключать и изменять договоры с клиентами, а также вести с ними коммуникацию по контрактам. Необходимо определять объем услуг, выставлять счета и собирать платежи. В обязанности подрядчика входит и взыскание задолженности как в досудебном, так и в судебном порядке. Обслуживать агенту нужно как минимум 763,4 тыс. физических лиц, 6,5 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Контракт заключается на три года. Заявки для участия в торгах можно подать до 12 декабря.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре глава СКР заинтересовался обращением депутата Госдумы России, в котором он просит проверить деятельность руководства коммунального предприятия. По данным заявителя, «Чистый город» незаконно установил тарифы и получил доходы свыше 1 млрд рублей.

В 2022 году ФАС России признала регоператора и компанию-перевозчика, подписавших в 2019 году по результатам аукционов 11 контрактов по транспортировке мусора, виновными в сговоре при проведении торгов. Договоры заключили по максимальной цене на общую сумму 750,6 млн руб.

В августе 2024 года «Известия» со ссылкой на гендиректора российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева сообщили, что «Чистый город» находится в красной зоне риска, ему грозило прекращение деятельности.

В октябре у «Чистого города» сменились владельцы. Учредителями стали ООО «ХКЭС — Обработка Курган» и ООО «Любимый город» с долями в уставном капитале 99% и 1% соответственно.

Виталина Ярховска