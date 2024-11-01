У курганского регоператора по обращению с отходами сменились владельцы

У регоператора по обращению с отходами ООО «Чистый город», обслуживающего жителей Кургана, сменились учредители. Данные опубликованы в едином государственном реестре юридических лиц.

Учредителями организации стали ООО «ХКЭС — Обработка Курган» и ООО «Любимый город» с долями в уставном капитале, по данным «СПАРК-Интерфакс», 99% и 1% соответственно. Новый главный владелец регоператора занимается обработкой и утилизацией неопасных отходов, генеральным директором является Андрей Тараканов. За 2023 год получил убыток в 128 тыс. руб. «Любимый город» специализируется на чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Директором является Елена Петрова, чистая прибыль за прошлый год составляет 9,7 млн руб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в сентябре глава СКР заинтересовался обращением к нему депутата Госдумы России, в котором он просит проверить деятельность руководства коммунального предприятия. Предположительно, «Чистый город» незаконно установил тарифы и получил доходы свыше 1 млрд рублей.

В 2022 году ФАС России признала регоператора и компанию-перевозчика, подписавших в 2019 году по результатам аукционов 11 контрактов по транспортировке мусора, виновными в сговоре при проведении торгов. Договоры заключили по максимальной цене на общую сумму 750,6 млн руб.

В августе 2024 года «Известия» со ссылкой на гендиректора российского экологического оператора (РЭО) Дениса Буцаева сообщили, что «Чистый город» находится в красной зоне риска, ему грозило прекращение деятельности. В рамках мониторинга работы регоператоров оценивалось: соблюдение схемы потоков ТКО от источников их образования до объектов, отклонение объема транспортируемых ТКО от территориальных схем, охват коммунальной услугой, сбор платы за нее, судебные решения и негативный информационный фон в СМИ, а также наличие банковских гарантий.

Виталина Ярховска