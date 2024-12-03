Похитившему 5 млн рублей менеджеру в Сочи отменили условный срок

Краснодарский краевой суд по настоянию прокуратуры отменил условный срок менеджеру, признанному виновным в хищении 5 млн руб. Ранее такой приговор вынес Адлерский районный суд Сочи, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В июле 2024 года менеджера признали виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Его приговорили к 5 годам лишения свободы условно и выплате 1 млн руб. штрафа. Суд установил, что фигурант, будучи менеджером по продажам в ООО «АБС-АВТО СОЧИ», изготавливал поддельные договоры купли-продажи автомобилей и таким образом похитил у организации порядка 5 млн руб.

Надзорный орган подал апелляцию на приговор сочинского суда. Уголовная коллегия Краснодарского краевого суда приняла позицию прокуратуры. Условное осуждение отменили. Менеджера приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Подсудимого взяли под стражу в зале суда. Приговор вступил в законную силу.

Вячеслав Рыжков